Быстрая доставка Экспресс доставка по всей России и СНГ до двери вашего склада или пункта самовывоза
Оригинальный парфюм Мы нацелены на долгосрочное сотрудничество, поэтому нам не выгодно продавать подделки
Фото/Видео отчет Перед отправкой делаем фото/видео отчет вашего заказа
Парфюмерия оптом с доставкой по РФ и СНГ
DNK PARFUM - оптовый поставщик оригинальной парфюмерии с доставкой по всей России и СНГ. Широкий ассортимент парфюмерии в одном месте, по выгодным ценам, быстрая логистика и удобные способы оплаты. Сотрудничаем с блогерами в соц. сетях и частными предприниматели.
- Более 30 000 наименований
Заказывайте весь ассортимент в одном месте удобно, выгодно и быстро.
- Исключительно оригинальная парфюмерия
Наша цель - долгосрочное сотрудничество и по этой причине нам не выгодно продавать поделки.
- Дропшиппинг
Можем отправить заказ напрямую вашим клиентам. Ваша задача – привлечь покупателя, а поставку товара мы возьмем на себя! Заключаем договор на честных условиях и не переманиваем чужих клиентов.